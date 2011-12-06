Столиця закупила 23 нові трактори «FOTON» для прибирання снігу

Київ. 6 грудня. УНІАН. Столиця у 2011 році закупила 23 нові трактори «FOTON»-FT-454 для прибирання снігу.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації щодо стану підготовки снігоприбиральної техніки та посипальних матеріалів для належного утримання та експлуатації прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів у зимовий період.

Так, до зими загалом підгтовлено 342 одиниці техніки. Серед них: 116 – мала механізація, 203 – трактори для прибирання снігу, і зазначені трактори «FOTON».

Більше того, вирішено і питання наявності трактористів у районах. За інформацією Головного управління житлового господарства, штат трактористів сьогодні складається з 170 осіб.

Також прес-служба інформує, що кількість заготовленої піщано-соляної суміші у Голосіївському районі – 654 тонни, у Дарницькому – 198 тонн, у Деснянському – 262 тонни, у Дніпровському – 533 тонни, в Оболонському – 220 тонн, у Печерському районі – 437 тонн, у Подільському – 250 тонн, у Святошинському – 185 тонн, у Солом’янському – 480 тонн та 407 тонн у Шевченківському районі.