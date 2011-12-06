У КП “Оболонь-ліфтсервіс” виявлено порушень на 1,4 млн грн

Київ. 6 грудня. УНІАН. Фахівці Контрольно-ревізійного управління в м. Києві виявили порушень на суму 1,4 млн грн у комунальному підприємстві “Оболонь-ліфтсервіс”.

Як повідомляє прес-служба столичного КРУ, порушення встановлено під час ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 1 жовтня 2008 року по 1

липня 2011 року.

Причиною порушень головним чином стало завищення комунальним підприємством вартості активів нежитлової будівлі у бухгалтерському обліку майже на 1,2 млн грн.

Крім того, КП “Оболонь-ліфтсервіс” зайво нарахувало до бюджету частину свого чистого прибутку на суму 586 тис. грн за період з 1 січня 2009 року по 1 січня 2011 року. Водночас, це суперечить рішенням Оболонської районної у м. Києві ради про бюджет Оболонського у м. Києві району на відповідні роки, встановили столичні ревізори.

КРУ в м. Києві проінформувало прокуратуру Оболонського району м. Києва щодо результатів ревізії для розгляду та прийняття відповідного рішення. Директор та заступник головного бухгалтера КП “Оболонь-ліфтсервіс” сплатили по 255 грн

штрафу.