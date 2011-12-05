«Бориспіль» не зміг залучити кредитну лінію на 130 млн. дол.

Київ. 5 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не змогло залучити кредитну лінію у розмірі 130 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, торги були скасовані, оскільки на участь в конкурсі була подана лише одна заявка.

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 25 листопада 2011 року.

Нагадаємо, що Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» оголосило тендер на послуги з надання кредиту впродовж 2011-2012 рр.; ліміт кредитної лінії - 130 млн. доларів США. Термін подачі пропозицій було заявлено до 10 листопада, проте ці терміни переносилися.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт є єдиним аеропортом України, з якого здійснюються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» близько 50 іноземних і 9 українських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на більш ніж 100 міжнародних і українських маршрутах.

В даний час аеропорт «Бориспіль» проводить реконструкцію і будівництво нового термінального комплексу D запланованою пропускною спроможністю – 3 тис. чол. Заплановане введення в експлуатацію – кінець 2011 – початок 2012 року. Вартість контракту – 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії та 210 млн. дол. власних коштів аеропорту «Бориспіль».