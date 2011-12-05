Екофани проведуть майстер-клас з спорудження екоялинки

Київ. 5 гдрудня. УНІАН. Завтра в екофани Києва проведуть майстер-клас з спорудження екоялинки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, завтра в Національному палаці «Україна» відбудеться прес-конференцію з нагоди старту еко-проекту «Екофан» в чотирьох українських містах, що приймають УЄФА ЄВРО – 2012.

Учасники прес-конференції планують розповісти, хто такі справжні екофани, за що будуть змагатися команди екофанів приймаючих міст, і як вони допоможуть мешканцям стати ще кращими господарями футбольного чемпіонату.

Активісти зазначають, що лише 6 місяців залишилось до початку ЕВРО – 2012 і приймаючі міста активно готують інфраструктурні об’єкти до прийому європейських вболівальників. Та за чистоту і красу свого міста відповідає кожен з нас.

До участі в пресс-конференції запрошені, зокрема, представник Головного управління з питань підготовки Євро-2012 КМДА, директор зі зв`язків з громадськістю компанії «Кока-Кола Україна», ініціатора проекту «Екофан» Олеся ЖУЛИНСЬКА.

Після закінчення прес-конференції буде продемонстрвоано справжню екологічну ялинку, яку збудують екофани Києва. Також передбачено проведення першої екологічної акції в рамках проекту «Екофан» - побудови еко-ялинки зі вторинних матеріалів.

Проект стартує за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Прес-конференція відбудеться 6 грудня о 15.00, а майстер-клас з виготовлення іграшок та в побудові еко-ялинки разом з Екофанами можна з 13.00 біля Палацу «Україна».