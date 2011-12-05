У столиці обговорять вплив ЗМІ на дітей та підлітків

Київ. 5 грудня.УНІАН. 8 грудня у Міському будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться круглий стіл на тему: «Вплив засобів масової інформації на дітей та підлітків: стан та перспективи», організований Громадською радою при КМДА спільно з Головним управлінням освіти і науки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, метою круглого столу є консолідація зусиль столичної влади, наукової спільноти та освітянської громадськості у пошуку шляхів захисту підростаючого покоління від негативного впливу ЗМІ.

Під час круглого столу розглянуть низку актуальних питань, зокрема: стан дотримання чинного законодавства в інформаційному просторі України, соціально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на підростаюче покоління та способи протидії.

Крім того, обговорять присутні і питання впливу інформаційного простору на формування сексуальної культури дітей та підлітків, ризики для дітей в Інтернеті та шляхи їх уникнення, а також методичне забезпечення позитивного впливу ЗМІ на дітей та молодь.

Зауважимо, що в обговоренні даної теми візьмуть участь відомі науковці, громадські діячі, представники громадських організацій медіа-ресурсів, кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України у м. Києві, відділу захисту прав і свобод неповнолітніх прокуратури м. Києва, а також практичні психологи, соціальні педагоги, заступники директорів з виховної роботи та заступники начальників РУО з питань виховної роботи.

Початок заходу о 10.00.