Підсумками поїздки до Силіконової долини. Прес-конференція

6 грудня об 11.00 за участю заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка та організаторів конкурсу «Інноваційний прорив-2011» відбудеться прес-конференція за підсумками поїздки до Силіконової долини (США, Каліфорнія) та надана інформація про досягнуті угоди щодо співпраці венчурних фондів із Київською міською державною адміністрацією. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36.

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