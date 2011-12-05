Місто працює над збільшенням кількості туристів

Київ. 5 грудня.УНІАН. Київську міську державну комунальну готельно-туристичну фірму перейменовано у комунальне підприємство «Київський міський туристично-інформаційний центр» та підпорядковано Головному управлінню комунального господарства.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, реформи здійснені з метою створити дієвий механізмом реалізації програми розвитку туризму до 2015 року.

Передбачається, що новоутворене КП формуватиме ринок туристичного продукту та загалом сприятиме розвитку туризму в столиці України.

За словами начальника Головного управління комунального господарства Дмитра НОВИЦЬКОГО, основна мета роботи – це координація зусиль підприємств різних форм власності у досягненні головної цілі: збільшення кількості туристів – гостей міста. Відповідно, необхідно розробити туристичні теми, наприклад: «Київ Культурний», «Київ Релігійний», «Київ як ділова столиця», «Київ – місто фестивалів та подій». Крім того, це і забезпечення окремих напрямків туристичної сфери та цілої низки суміжних питань, таких як: карта туриста, календар подій, безкоштовна друкована продукція (карти, схеми, маршрути), міські туристичні вказівники тощо.

Д.НОВИЦЬКИЙ також наголосив на необхідності забезпечення утримання туристично-інформаційного порталу, бо актуальність інформації – важливий аспект на шляху популяризації Києва як туристичного центру.

Начальник ГУ комунального господарства звернув увагу також на іншому важливому моменті – відтворенні Києва як ділового центру. “Зокрема, йдеться про величезний потенціал, який столиця України до цих пір не використовувала у повній мірі. Організація розвитку у цьому напрямку полягає не тільки в координації підприємств кластерною моделлю, а й у стратегічному плануванні заходів, забезпеченні інформаційної підтримки, в аналізі проблемних питань, загроз, які мають бути вирішені за участі міста, у тому числі інфраструктурна забезпеченість», – зазначив у своєиу коментарі Д.НОВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Рішення про перейменування Київської міської державної готельно-туристичної фірми у комунальне підприємство «Київський міський туристично-інформаційний центр» було прийнято засіданні Київради 1 грудня 2011 року.