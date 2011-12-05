Скандальне будівництво на Гончара відновлено

Київ. 5 грудня.УНІАН. Окружний адміністративний суд м. Києва 1 грудня скасував свою ухвалу про зупинення будівництва на вул. Гончара, 17-23, інформують в прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Реалії показують, що українські суди працюють не в інтересах міста та держави, а в інтересах певної групи людей. Одним з прикладів тому є це рішення», - цитує прес-служба слова голови фракуції Тетяни МЕЛЕХОВОЇ.

За її словами, на засіданні робочої групи Київради щодо припинення будівництва на вул. Гончара, представник забудовника заявив, що єдиним переконливим документом, на який влада не зможе вплинути, є рішення суду на користь забудовника.

Т. МЕЛІХОВА повідомила, що громадські організації подали апеляцію на згадане рішення Адміністративного суду від 1 грудня 2011 року. Відповідно до законодавства, стверджує депутат, на час розгляду справи апеляційним судом будівельні роботи відновляти не можна, але забудовник не припиняє зведення 9-поверхової споруди ні на мить.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 року Адміністративний суд м. Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника Софія Київська прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи. КМДА виступає в суді третьою стороною за скасування зазначеного рішення Київради, проти якого не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.