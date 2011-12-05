У Голосієво до кінця року відкриють дитсадочок та 2 нові медамбулаторії

До кінця року у Голосіївському районі мають запрацювати 2 нові амбулаторії сімейної медицини та садочок.

За інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації, 2 грудня вже завершені ремонтні роботи в дитячому садочку № 726 на вул. Теремківська, 9. Ясла-садок обладнані сучасним басейном, спортивною залою, новими груповими приміщеннями на 260 місць. Тут виховуватимуться групи загального розвитку та групи компенсуючого типу для дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату.

Також у Голосіївській райдержадміністрації повідомили, що у поточному місяці для мешканців мікрорайону Теремки-1 відкриють 2 амбулаторії сімейної медицини за адресами: вул. Заболотного, 48-А та просп. Глушкова, 31-А.

Два нових приміщення загальною площею 619 та 179 м.кв. відповідно зможуть обслуговувати загалом більш ніж 32 тис. мешканців мікрорайону, яким тепер буде швидше та простіше добиратися до медичних установ. У закладах працюватимуть понад 20 лікарів.

Крім того, влада району інформує, що на території загальноосвітньої школи №151, що на вул. Ліснича, 3, зараз триває зведення прибудови до приміщення навчального закладу. Після завершення робіт, у школі з’явиться нова сучасна спортивна зала, зручна їдальня, великий актовий зал. Загальна площа нових приміщень – близько 5 тис. кв. м. Відкриття об’єкту заплановано на вересень 2012 року.

Також в районі на 7 грудня готується урочисте відкриття облаштованої території урочища «Теремки». Вже завершуються останні роботи – монтується вхідна група, облаштовуються лави для відпочинку. Наразі вже встановлено освітлення на території та майже повністю готові пішохідні доріжки.