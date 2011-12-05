У листопаді демонтовано 295 МАФів

Київ. 5 грудня. УНИАН. Упродовж листопада комунальне підприємство «Київблагоустрій» демонтувало 295 незаконно встановлених малих архітектурних форм. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, серед них: 118 демонтовано примусово та 177 – власниками МАФів.

Зокрема, 4 незаконно встановлені кіоски демонтовано на вул. Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі міста.

Також демонтовано 5 малих архітектурних форм, встановлених у притул до території Меморіального пам’ятника воїнам-танкістам на проспекті Перемоги, 52/2 у Шевченківському районі.

Крім того, за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА демонтовано МАФ на вул. Княжий Затон, 17 у Дарницькому районі міста. Його було самовільно встановлено, що викликало обурення мешканців будинків, які розташовані поруч.

Більше того, на виконання припису Прокуратури працівниками КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж кафе «Вогні Баку» (Нивки) – недобросовісний підприємець незаконно встановив павільйон та захопив 6,5 соток землі паркової зони.

На виконання припису Прокуратури у Деснянському районі на перетині вулиць Братиславської та Шолом-Алейхема під мостовим переїздом демонтовано незаконно встановлені металеві конструкції та торгові ряди площею 1400 кв. м. Зауважимо, що власники тимчасових споруд самовільно використовували вказану земельну ділянку для розміщення ринку, порушуючи Земельний кодекс України.

Комунальним підприємством «Київблагоустрій» проведено демонтажні роботи з очищення від малих архітектурних форм Либідської площі та території, прилеглої до станції метрополітену. У результаті, було знято 25 МАФів, встановлених без дозвільних документів та ролетний ряд на 18 торгівельних місць.

За даними КМДА, з початку 2011 року «Київблагоустрій» демонтував 1467 малих архітектурних форм та 161 тимчасову споруду (несанкціоновані огорожі, автостоянки, рекламні конструкції тощо), ще 782 МАФ демонтовано власниками у результаті вжитих заходів інспекторами Головного управління контролю за благоустроєм.

Як зауважують в прес-службі, демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди порушували правила благоустрою. Зокрема: в радіусі 20 метрів біля виходів зі станції метрополітену, на зупинках громадського транспорту, перешкоджаючи вільному пересуванню громадян та створюючи небезпеку, встановлені на прибудинкових територіях без згоди з балансоутримувачами, на зелених зонах, інженерних мережах, біля навчальних закладів тощо.