Нове депо метрополітену хочуть розмістити у єдиному нацпарку Києва

- Нове депо Київського метрополітену "Деміївське/Теремки" хочуть розмістити на території національного природного парку "Голосіївський", на території заповідного урочища "Теремки" в районі Одеської площі. Про це свідчать карти проекту нового Генерального плану Києва до 2025.

"На період до 2025 року передбачається продовження лінії метрополітену від станції "Васильківська" до станції "Одеська" з будівництвом оборотного електродепо "Теремки", – йдеться у текстовій частині проекту Генплану "Транспорт та вулична мережа" (http://kievgenplan.grad.gov.ua/).

Водночас, з розміщеної на сайті графічної частини проекту Генплану видно, що депо планують розмістити на території особливо цінної частини національного природного парку "Голосіївський".

Збудувати депо на місці дикого лісу, не нанісши йому шкоду, неможливо. Таким чином, повністю ігноруючи законодавство, планується знищити шматок заповідної території. У той час, поки Президент заявляє про розширення та покращення роботи Голосіївського національного парку, розробники Генплану планують віддати його під знищення.

Сьогодні зазначена територія знаходиться в користуванні Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена. Про майбутнє будівництво у заповідному лісі в Інституті нічого не знають.

Олексій Василюк. Долучився до Національного екологічного центру України в 2001 році, з 2004 по 2011 рік очолював Молодіжне відділення НЕЦУ. З березня 2008 року – заступник голови НЕЦУ. Співзасновник Дружини охорони природи "Зелене Майбутнє" та благодійного фонду "Київська ландшафтна ініціатива". Автор низки наукових обґрунтувань на створення об’єктів природно-заповідного фонду.