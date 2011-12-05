Вартість землі у передмісті Києва знизилася

Київ. 5 грудня. УНІАН. Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в листопаді 2011 року знизилася на 1,91%, або 66 дол., – до 3395 доларів за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 996 дол./сотка, найдорожчим - Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 5 280 дол./сотка.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 2,44% (132 дол.) – до 5 280 дол./сотка, Броварському – на 0,88% (24 дол.) – до 2 713 дол./сотка, Бородянському – на 1,58% (28 дол.) – до 1 747 дол./сотка, Макарівському – на 1,24% (20 дол.) – до 1 589 дол./сотка, Васильківському – на 3,20% (72 дол.) – до 2 180 дол./сотка, Обухівському – на 1,82% (75 дол.) – до 4 049 дол./сотка, Бориспільському – на 1,30% (49 дол.) – до 3 730 дол./сотка, Кагарлицькому – на 1,73% (25 дол.) – до 1 421 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому – на 2,45% (25 дол.) – до 996 дол./сотка, Баришівському – на 2,25% (25 дол.) – до 1 087 дол./сотка, Білоцерківському – на 0,85% (10 дол.) – до 1 173 дол./сотка, Вишгородському – на 1,15% (34 дол.) – до 2 925 дол./сотка, Фастівському – на 2,04% (23 дол.) – до 1 106 дол./сотка, Іванківському районі – на 1,10% (12 дол.) – до 1 083 дол./сотка.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.