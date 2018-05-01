Київ: жеребкування фінальної частини Євро-2012

Київ став на 186 днів ближче до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Проте збірна України зіграє у Києві лише один свій матч.

Церемонія жеребкування, яка вважається третьою за рейтингом УЄФА після фінального і стартового матчів чемпіонату, відбувалась у Національному палаці "Україна", біля центрального входу до якого була встановлена чотириметрова копія Кубку Європи, виготовлена з льоду.

Зранку цього історичного дня для європейського футболу свій "внесок" до урочистого моменту намагалися внести активістки руху FEMEN, які, протестуючи проти проведення в Україні Євро-2012, оголилися топлес біля НСК "Олімпійський". Але вони швидко були затримані та доставлені до райвідділу міліції. Святу не вдалося перешкодити, але тепер епотажні "протестантки" мусять сплатити штраф за порушення громадського порядку.

Дотримуючись офіційного девізу турніру "Творимо історію разом", УЄФА запросив для участі у шоу легендарних гравців, які брали участь у всіх попередніх розіграшах чемпіонату.

"Я хочу привітати всіх вболівальників світу, які чекають цього дійства", - заявив на церемонії Президент України Віктор Янукович, підкресливши, що футбол з року в рік стає все яскравішим та завойовує дедалі більше прихильників.

"Разом зі мною сюди прийшли всі Президенти України – Президент Кравчук, Президент Кучма, Президент Ющенко - і це також ті вболівальники, які багато років будували футбол в Україні", - зазначив Віктор Янукович.

Президент висловив особливу вдячність польським партнерам та друзям, з якими Україна разом готувалася до Євро-2012. Глава держави також подякував усім, хто підтримував Україну і Польщу в процесі підготовки до проведення спортивного свята.

Президент висловив упевненість, що Євро-2012 стане святом для мільйонів любителів футболу, які відкриють для себе Україну та Польщу. "Ми будемо дуже раді бачити гостей, з великим задоволенням їх прийматимемо, і маємо надію, що вболівальники з усього світу отримають задоволення", - переконаний Глава держави.

Жеребкування, яке пройшло за участі відомих європейських футболістів, провів генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно. Суперниками національної збірної України по групі D стали команди Швеції, Франції та Англії. Загалом у фінальній частині чемпіонату Європи братимуть участь 16 команд.

Церемонію жеребкування вели польський коментатор і спортивний оглядач телеканалу TVP Петро Собчинський та українська телеведуча Ольга Фреймут.

У шоу також взяли участь Український національний ансамбль народного танцю імені Павла Вірського, українська співачка Джамала та іноземна гостя - Oceana. Проте ім`я цієї зірки організатори церемонії довго тримали у таємниці.

На церемонії також були презентовані офіційний м’яч Євро-2012 та рекламні ролики міст України та Польщі, що прийматимуть матчі європейського чемпіонату.

Церемонія жеребкування фінальної частини Євро-2012 транслювалася у прямому ефірі більш ніж 70 теле- і радіокомпаній, завдяки чому її змогли побачити жителі понад 150 країн світу.

Як відомо, фінальний етап 14-го чемпіонату Європи з футболу триватиме з 8 червня до 1 липня 2012 року. Матчі Євро-2012 будуть зіграні в українських містах Київ, Донецьк, Львів, Харків, а також у польських - Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані.

Перший матч турніру зіграють 8 червня у Варшаві, фінальна гра відбудеться 1 липня в Києві.

Петро Залужний,

Фото — УНІАН та прес-служби Президента України