КМДА долучиться до благоустрою у Вашингтоні

Київ. 5 грудня. УНІАН. КМДА долучиться до благоустрою території біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні і скверу, в якому встановлять Меморіал пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час візиту до США.

У Вашингтоні він поклав квіти до пам’ятника Тараса Шевченка та оглянув сквер, в якому буде встановлено меморіал.

«Я вдячний усім, хто пам’ятає про жахливу для українського народу трагедію, яка призвела до загибелі мільйонів наших співвітчизників. Це біль кожного українця», – сказав О.ПОПОВ.