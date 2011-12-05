Кияни поступово розраховуються по боргам за ЖКГ

Київ. 5 грудня. УНІАН. У Києві загальний рівень сплати за житлово-комунальні послуги з урахуванням заборгованості у листопаді досягнув 103,33%, відсоток поточної сплати дорівнює 93,87%.

Про це УНІАН повідомили у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Водночас серед мешканців будинків комунальної форми власності рівень оплати ще вищий. З урахуванням оплати боргів він становить 104,3%, відсоток поточної сплати досягнув 94,91%.

Найвищий показник зареєстровано у Печерському (116,13%), у Шевченківському (113,31%) та Оболонському (108,45%) районах міста.

Найнижчий рівень сплати, як і в минулі місяці, - у Деснянському (99,18%), Дарницькому (99,52%) та Святошинському (99,61%) районах міста.