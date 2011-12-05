Директор комунального підприємства привласнив понад 100 тис. грн.

Київ. 5 грудня. УНІАН. У Києві директор комунального підприємства привласнив 112 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що цей посадовець у липні цього року підписав фіктивні акти виконаних робіт з поставки та встановлення товариством з обмеженою відповідальністю програмного забезпечення на персональні комп’ютери вказаного підприємства (фактично роботи не проводилися), у результаті чого привласнив бюджетні кошти.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення).