Посадовці одного із вишів у Києві привласнили бюджетні кошти

Київ. 5 грудня. УНІАН. У Києві посадовці одного з вишів привласнили понад 370 тис. грн. бюджетних коштів, які призначалися для ремонту інженерних систем.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що посадовці у 2009 році підписали акти виконаних робіт із монтажу інженерної системи, які фактично не проводилися, у результаті чого привласнили гроші.

Слідчими органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.