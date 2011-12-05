Мінсоцполітики отримало будівлю у безоплатне користування

Київ. 5 грудня. УНІАН. Київрада передала у безоплатне користування (у позику) Міністерству соціальної політики нежитлову будівлю на вулиці Десятинній, 14.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії міської ради 1 грудня. За нього проголосували 92 зі 108 зареєстрованих депутатів.

Як зазначалось на сесії, будівля не передається в оренду, оскільки є пам’яткою архітектури, водночас можливою є саме позика.

Депутати доручили Головному управлінню охорони культурної спадщини КМДА укласти з Мінсоцполітики охоронний договір на збереження пам’ятки після здійснення передачі.

Встановлено, що Мінсоцполітики має право здійснювати усі дії щодо користування будинком, крім відчудження та передачі у користування третім особам.

Як зазначено в рішенні, необхідність його прийняття пов’язана з тим, що вказаний будинок був у безоплатному користуванні Мінсім’ї, яке було реорганізовано згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року. Через це частина функцій перейшла Мінсоцполітики і відповідні підрозділи на сьогодні розміщені у будинку на Десятинній, 14.