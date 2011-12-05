Київрада віддала під забудову дві земельні ділянки

Київ. 5 грудня. УНІАН. Київська міська рада передала приватному акціонерному товариству "Вікторія" земельні ділянки загальною площею 2,2 га під забудову на вулиці Миколи Василенка, 2 у Солом`янському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті на сесії Київради у четвер.

Так, компанія отримала 1,1 га для будівництва та експлуатації виробничо-складських приміщень і стільки ж під спорудження відкритої стоянки та паркінгу.

Обидві ділянки передані в короткострокову оренду на 5 років.

Визначено, що орендна плата за першу ділянку становитиме 643 067 грн., за другу – 514 867 грн.

Крім того, Київрада підтримала рішення про передачу ТОВ "Текнопак" земельної ділянки у 0,07 га на вулиці Костянтинівська/Хорива, 11/13-А у Подільському районі для реставрації та реконструкції будівлі під офісно-готельний комплекс. За це рішення проголосували 70 з 103 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Земля передана товариству в оренду на 5 років. Орієнтовний розмір орендної плати - 628 867 грн.