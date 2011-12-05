Київрада передала дві будівлі в управління СБУ та ДСА

Київ. 5 грудня. УНІАН. Київрада передала з комунальної у державну власність нежитловий будинок Служби безпеки України на вулиці Хоривій, 8/6-А (площею 422 кв. м) і приміщення територіального управління Державної судової адміністрації на вулиці Хрещатик, 42-А (площею 834 кв. м).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті на сесії Київради у четвер. За них проголосували відповідно 83 зі 107 та 85 зі 108 зареєстрованих депутатів.

Депутати встановили, що СБУ і теруправління Держсудадміністрації мають право здійснювати усі дії щодо ефективного використання цих будинків, крім відчуження і передачі у користування третім особам.

Як зазначається у першому рішенні, прийняте воно зважаючи на звернення СБУ..

Друге рішення прийняте з метою розміщення Печерського районного суду та враховуючи відповідні листи управління Держсудадміністрації.

Крім того, депутати затвердили передачу у державну власність пам’ятної намогильної споруди (пам’ятник репресованому), розташованої у межах земельної ділянки Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Він передається до сфери управління Міністерства культури і туризму України, зважаючи на відповідний лист заповідника та згоду Мінкультури і спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування».

Як зазначено у рішенні Київради, пам’ятна намогильна споруда – це єдиний об’єкт комунальної власності, який знаходиться у межах заповідника «Биківнянські могили» і догляд за ним здійснюється працівниками зазначеного заповідника.