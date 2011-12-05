«Будінвест-Капітал» викупить землю в Голосіївському районі

Київ. 5 грудня. УНІАН. Київська міська рада погодила продаж земельної ділянки площею 0,272 га на вул. Антоновича (Горького), 44 у Голосіївському районі міста за 12 млн. 312 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 1 грудня. За нього проголосували 83 зі 103 зареєстрованих депутатів.

На цій земельній ділянці розташовано будівлю, яку буде реконструйовано під торговельно-офісний центр. Земля продається ТОВ «Будінвест-Капітал», у якого вказана земельная ділянка перебуває в оренді.