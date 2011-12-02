У КМДА привітали спортсменів-інвалідів

Київ. 2 грудня. УНІАН. У столичній адміністрації відбулися урочистості з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК вручив київським спортсменам-інвалідам – учасникам Паралімпіських та Дефлімпійських ігор, чемпіонів світу і Європи – та їхнім тренерам Почесні грамоти та іменні годинники. Крім того, переможцям подарували спортивну форму та інвентар.

«На найважливіших змаганнях 2011 року кожен з вас продемонстрував не тільки високу спортивну майстерність, а й силу духу, мужність, відданість справі, подолання всіх перешкод на шляху до спортивних висот. Кияни стежили за вашими виступами, вболівали, хвилювалися та раділи за кожну здобуту нагороду", - відзначив О.МАЗУРЧАК.

Він побажав присутнім нових здобутків, спортивної вдачі та добробуту.

Від імені голови КМДА Олександра ПОПОВА О.МАЗУРЧАК запевнив, що міська влада зробить все можливе для створення належних умов, які сприятимуть якісній підготовці спортсменів, фахівців спортивної медицини та галузі фізичної культури і спорту.