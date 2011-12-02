Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві нижча епідпорогу

Київ. 2 грудня. УНІАН. У Києві захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на даний час на 28% нижче епідемічного порогу та відповідає сезонній захворюваності цього періоду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я столиці.

Між тим, грип залишається однією із небагатьох інфекційних хвороб, яка не має тенденції до зниження та практично є єдиною інфекцією, епідемії якої виникають майже щорічно.

Своєчасне проведення профілактичних щеплень зменшує захворюваність на грип та ризики тяжких ускладнень, зазначають фахівці.

За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА Головним управлінням хорони здоров’я разом з КП «Фармація» у лікувально-профілактичних закладах міста організовано проведення щеплень проти грипу мешканцям Києва. Імунізація здійснюється за власним бажанням киян за кошти самого населення або підприємств, організацій, установ тощо.

Вакцинопрофілактика грипу особливо рекомендована школярам, студентам, дітям, медичним працівникам, педагогам, працівникам сфери обслуговування, літнім людям, людям із хронічними захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем, а також тим, хто часто хворіє на ГРВІ.

Нагадуємо, що в Києві працює цілодобова консультативно-інформаційна служба «Здоров’я – порада лікаря» за телефоном: 15-83 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Києва). Щодня, у святкові та вихідні дні можна отримати консультації та поради лікарів, в тому числі щодо профілактики та лікування грипу та ГРВІ.