Попов: Києву потрібна постійна комунікація з бізнесом

Київ. 2 грудня. УНІАН. Для реалізації амбітних планів, які міська влада ставить перед собою у розвитку Києва, вкрай необхідна постійна комунікація з бізнесом.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час зустрічі з представниками американських бізнес-кіл – членів Бізнес-ради «США-Україна» 30 листопада у Вашингтоні.

Зокрема, він зазначив, що співпраця міста з бізнесом вбачається керівництвом української столиці вкрай важливою з огляду на амбітні плани з розвитку, що має намір реалізувати Київ. Голова КМДА зазначив, що Стратегією розвитку до 2025 року передбачено залучення рекордного обсягу інвестицій у місто.

«Ми зробимо Київ комфортним та сучасним. Таке завдання поставлено, і воно буде виконано. Сьогодні ми переконані в успіху більше, аніж будь-коли, оскільки маємо повне взаєморозуміння з інвесторами, довіру до української столиці», – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА також повідомив, що вже сьогодні Київ готовий надати американським компаніям конкретний пакет пропозицій щодо інвестування. О.ПОПОВ висловив переконання, що американський бізнес зацікавиться участю у інвестиційних конкурсах, які наступного року проводитиме місто. Він поінфорумвав представників американських бізнес-кіл – членів Бізнес-ради «США-Україна», що наприкінці березня у столиці України відбудеться Київський міжнародний інвестиційний форум та запросив підприємців США взяти участь у ньому.

У свою чергу американські бізнесмени відзначили позитивні зміни бізнес-клімату в Києві, які відбулися останнім часом, та зазначили, що уважно слідкують за економічними перетвореннями, ініційованими головою КМДА О.ПОПОВИМ. Вони високо оцінюють обраний керівництвом міста курс на лібералізацію економічного середовища. Американські бізнесмени висловили переконання, що Київ уже найближчим часом отримає дивіденди від вжитих заходів. Зокрема, як було зазначено на зустрічі, надзвичайно позитивно бізнес сприймає заходи щодо дерегуляції підприємництва, забезпечення містом гарантій інвесторам, налагодження постійного діалогу влади та бізнесу.