Обговорено будівництво сміттєпереробного комплексу

Київ. 2 грудня. УНІАН. В Києві в рамках національного проекту «Чисте місто» реалізують пілотний проект з будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК зустрівся з керівником Національного проекту «Чисте місто» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. На заході також були присутні представники ТОВ «Атлас Ворд Білдінг Системс Україна», компанії «BN Umwelt GmbH» (Німеччина) та Головного управління комунального господарства.

Б.БАЛАСИНОВИЧ висловив сподівання, що пілотний проект будівництва сміттєпереробного заводу у Києві стане взірцевим для інших міст України. Як відомо, проект «Чисте місто» передбачає будівництво в десяти містах України сучасних сміттєпереробних комплексів.

У Києві планується реалізація пілотного проекту на основі державно-приватного партнерства.

Сьогодні під час зустрічі сторони розглянули можливі варіанти земельних ділянок для розміщення сміттєпереробного комплексу та обговорили питання щодо подальшої роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування.

Наприкінці зустрічі присутні домовилися про створення робочої групи з відповідного питання, до складу якої ввійдуть фахівці міста, області та представники проекту «Чисте місто».

Як повідомляв УНІАН, проект «Чисте місто» є одним з основних у переліку національних проектів, затверджених Кабінетом міністрів України 8 грудня 2010 року. Національним проектом передбачено перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів, що забезпечить системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

«Потужність кожного з комплексів з переробки і утилізації твердих побутових відходів становитиме 100-200 тис. тонн відходів на рік, що сумарно становитиме 1-2 млн. Це близько 10-15% всіх відходів, що утворюються в містах України», - сказав керівник робочої групи з Національному проекту «Чисте місто» Андрій АРТАЗЕЙ.

Передбачається, що в результаті реалізації національного проекту площі поховання відходів на існуючих полігонах зменшаться в 8-12 разів (40-80 га на рік) за рахунок зменшення обсягів відходів та їх фізичних характеристик.