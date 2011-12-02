У районах проходять фестивалі для особливих дітей

Київ. 2 грудня. УНІАН. Протягом листопада у столиці була проведена низка заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня інвалідів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, зокрема, у кожному районі відбувся фестиваль творчості «Повір у себе» для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Переможці районних творчих змагань візьмуть участь у XX Ювілейному міському фестивалі «Повіримо у себе», що відбудеться 7-8 грудня у Київському міському палаці дітей та юнацтва.

Так, у Дарницькому фестивалі «Повіримо у себе» взяли участь понад 240 інвалідів району у двох вікових категоріях: від 7 до 18 років та від 18 до 35 років. Під час фестивалю також працювала виставка художніх робіт дітей та молоді під назвою: «Ми – діти твої, Україно!», на якій було представлено понад 240 творчих робіт у різних напрямках.

А у Голосіївському районі, окрім фестивалю, відбулись також тематичні виставки малюнків «Долаючи байдужість» та конкурс дитячих доробків «Теплом своїм зігрій людину».

Близько 200 дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дніпровського району також взяли участь у фестивалі «Повір у себе». Під час фестивалю діяла виставка творчих робіт дітей-інвалідів. Виступи та творчі роботи учасників у номінаціях вокально-хорове, хореографічне, виконавче мистецтво, авторська поезія та проза, декоративно-прикладне мистецтво оцінювало компетентне журі.

В Оболонському районі відбувся гала-концерт та виставка творчих робіт «Барви надій». Захід спрямований на розкриття творчого потенціалу дітей, сприяє творчому зростанню та привертає увагу громадськості до творчості молодих людей з особливими потребами.

Щорічний фестиваль творчості для особливих дітей та молоді «Барви надії» також був організований та проведений у Печерському районі столиці.

У Центрі культури «Святошин» 24 листопада урочисто відкрилась виставка-конкурс виробів народної творчості клубу «Умілі руки». Підсумки передбачено оголосити сьогодні, 2 грудня. Заохочувальні призи отримають всі учасники, а на переможців чекають дипломи й цінні подарунки. У міському Будинку ветеранів, що на вулиці Бастіонній, пройшов урочистий вечір з концертом дитячої художньої самодіяльності.

У Шевченківському районі також пройшов фестиваль «Барви Надій». Учасники фестивалю мали можливість продемонстрували вміння танцювати, співати, грати на музичних інструментах, читати вірші тощо. Участь у районному фестивалі взяли близько 60 дітей. Наприкінці заходу в урочистій атмосфері відбулося нагородження дипломами та подарунками учасників фестивалю та районної спартакіади.

У Деснянському районі 3 грудня буде проведено благодійний обід для одиноких інвалідів, які перебувають на надомному обслуговуванні у Територіальному центрі з обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Цього ж дня буде організовано вітання інвалідів, які у минулому були працівниками підприємств, установ та організацій Деснянського району.

А у Солом’янському районі 3 грудня о 12.00 у Центрі спорту та здоров’я Національного авіаційного університету відбудеться Спартакіада для людей з обмеженими фізичними можливостями.