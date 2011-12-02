Попов і мер Вашингтона обговорили проблеми розвитку столиць

Київ. 2 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та мер Вашингтона Вінсент ГРЕЙ обоговорили проблеми взаємодії муніципальних органів столиць та державних органів влади та розвиток міської інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба КМДА, зустріч відбулась в рамках офіційного візиту О.ПОПОВА у США.

Під час розмови керівники столиць України та США дійшли згоди, що органи державної влади мають більш уважно ставитися до проблем столиць, які виникають через виконання містами столичних функцій. О.ПОПОВ та В.ГРЕЙ обмінялися досвідом взаємодії муніципальної влади Вашингтона та Києва з органами центральної влади, зокрема, у бюджетній сфері, у розподілі сфер відповідальності тощо.

«Кілька років тому керівництво Києва не знаходило взаєморозуміння з керівництвом держави, і це негативно впливало на всі сфери життя столиці. Сьогодні ж Київ має налагоджений діалог з центральною владою, що дозволяє місту динамічно розвиватися, модернізувати дорожньо-транспортну інфраструктуру, комунальну сферу, покращувати життя киян», – зазначив голова КМДА.

Також він розповів американському колезі про роботу керівництва міста над Стратегією розвитку Києва до 2025 року. За словами О.ПОПОВА, досвід Вашингтона у створенні сучасної системи громадського транспорту є надзвичайно цікавим для столиці України. Зокрема, Київ міг би перейняти у Вашингтона досвід створення системи велосипедного обміну.

«Київ лише нещодавно почав приділяти достатню увагу велотранспорту. Вашингтон у цьому плані набагато випереджає столицю України. Ми знаємо, що саме тут вперше в США була запроваджена система велосипедного обміну, і сьогодні велотранспорт є складовою системи громадського транспорту Вашингтону. Цей досвід надзвичайно цікавий для Києва», – сказав О.ПОПОВ.

Сучасна і діюча, зокрема в Вашингтоні, система прокату дозволяє орендувати велосипед на одній з автоматизованих станцій, зробити поїздку і повернути велосипед у будь-який пункт прокату, встановлений у місті. Подібні програми успішно існують у багатьох європейських і північноамериканських містах. У Вашингтоні система створена в 2008 році. Сьогодні система велообміну в столиці США має понад тисячу велосипедів та більше сотні станцій.