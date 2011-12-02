У Києві затримано чотирьох активісток руху FEMEN

Київ. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні вранці біля центрального входу до НСК "Олімпійський" чотири активістки жіночого руху FEMEN оголилися топлес, протестуючи проти проведення в Україні фіналу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, дівчат було затримано і доставлено до райвідділу міліції для складання протоколу про адміністративне порушення.

Як відомо, сьогодні до Києва прибула делегація УЄФА для проведення церемонії фінального жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2012.