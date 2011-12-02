У Києві затримано чотирьох активісток руху FEMEN
15:07, 02 грудня 2011Київ
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Протестували проти Євро
Київ. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні вранці біля центрального входу до НСК "Олімпійський" чотири активістки жіночого руху FEMEN оголилися топлес, протестуючи проти проведення в Україні фіналу Євро-2012.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, дівчат було затримано і доставлено до райвідділу міліції для складання протоколу про адміністративне порушення.
Як відомо, сьогодні до Києва прибула делегація УЄФА для проведення церемонії фінального жеребкування групового етапу фінальної частини Євро-2012.
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