У центрі міста стіна будинку привалила людину
11:54, 02 грудня 2011Київ
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Працюють рятувальники
Київ. 2 грудня. УНІАН. У центрі Києві, на вулиці Панаса Мирного, 24, стіна будинку завалилася на чоловіка.
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, нещасний випадок стався сьогодні близько 10.15.
У даний час на місці події працюють рятувальники МНС та бригада швидкої допомоги.
За даними співрозмовника агентства, постраждалий перебуває у дуже тяжкому.
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