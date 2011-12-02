У центрі міста стіна будинку привалила людину

Київ. 2 грудня. УНІАН. У центрі Києві, на вулиці Панаса Мирного, 24, стіна будинку завалилася на чоловіка.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, нещасний випадок стався сьогодні близько 10.15.

У даний час на місці події працюють рятувальники МНС та бригада швидкої допомоги.

За даними співрозмовника агентства, постраждалий перебуває у дуже тяжкому.