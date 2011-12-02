Оренда квартир в листопаді зросла на 1,64%

Київ. 2 грудня. УНІАН. Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в листопаді 2011 року зросла на 1,64% (9 дол.) – до 558 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленню, найдешевшим залишався Святошинський район із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири в 336 дол./місяць, найдорожчим - Печерський район (560 дол./місяць).

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 560 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол., до 735 дол., 3-кімнатних, – на 9 дол., до 871 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 448 дол., 2-кімнатних, – на 13 дол., до 743 дол., 3-кімнатних, – на 11 дол. – до 877 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 358 дол., 2-кімнатних, – на 8 дол. – до 468 дол., 3-кімнатних, – на 9 дол., до 677 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 427 дол., 2-кімнатних, – на 9 дол., до 538 дол., 3-кімнатних, – на 8 дол., до 682 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол. – до 374 дол., 2-кімнатних, – на 17 дол., до 504 дол., 3-кімнатних, – на 6 дол., до 597 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. - до 363 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол., до 479 дол., 3-кімнатних, – на 14 дол., до 650 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол., до 336 дол., 2-кімнатних, – на 9 дол., до 462 дол., 3-кімнатних, – на 9 дол., до 587 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 342 дол., 2-кімнатних, – на 7 дол., до 479 дол., 3-кімнатних – на 5 дол. – до 582 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол., до 347 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 452 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 569 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 7 дол. – до 339 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол., до 456 дол., 3-кімнатних, – на 14 дол., до 600 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.