У столиці відбудуться податкові зміни

Київ. 2 грудня. УНІАН. Київрада встановила ставки єдиного податку для підприємців та внесла зміни до сплати паркувальних та туристичних зборів, пише муніципальная газета “Хрещатик” (№179 (4004)).

Депутати прийняли рішення про внесення ряду змін до встановлених місцевих податків та зборів в Києві. За дане рішення проголосувало 72 депутати із 110 зареєстрованих в залі засідань.

Заступник міського голови — секретар Київради Галина ГЕРЕГА зазначила, що даний проект рішення включає в себе три головні позиції.

“Ставки єдиного податку діляться на 2 групи. Перша група — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, і обсяг доходу яких не перевищує 150 тис. грн. Їм ставка встановлюється на рівні 10 % розміру мінімальної заробітної плати. До другої групи входять підприємці, які також не використовують працю найманих осіб, або кількість цих осіб не перевищує 10, а обсяг доходу — 1 млн грн, тоді ставка єдиного податку складе 20 % розміру мінімальної заробітної плати”, — прокоментувала Г.ГЕРЕГА запропоновані зміни.

Щодо туристичного збору вона повідомила, що до переліку осіб, що не мають його сплачувати додаються діти, які не досягли повноліття (18 років), а також відвідувачі дитячих лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів. Тобто особи, які приїхали на лікування, а не з туристичною метою.

Крім того начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир РЕПІК повідомив журналістам, що завдяки рішенню змінюється також період сплати збору: і паркувального, і туристичного. “Сьогодні ми внесли зміни до податкового збору, щоб привести у відповідність їх до змін у Податковому кодексі України. Визначений інший період розрахунку: не щомісячний, а щоквартальний”, — відзначив він.

В рамках реформування діяльності у галузі надання паркувальних послуг із поправками було затверджено перелік паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством “Київтранспарксервіс”.

“Для підприємців, які експлуатують ділянки для парковок, є альтернатива: оформити документи на землю і в такому випадку сплачувати податок на землю, або сплачувати збір єдиному міському оператору з паркування, яким визначено КП “Київтранспарксервіс”, якщо документи на землю не оформлено. Наразі питання діяльності у цій сфері залишається дискусійним. На це впливають обмеження, які витікають із земельного законодавства”, — зауважив В.РЕПІК.