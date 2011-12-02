Накриття над лінієї метро біля «Гідропарка» не будуватимуть

Київ. 2 грудня. УНІАН. Київрада задовольнила протест прокурора Дніпровського району столиці від 31 травня на своє попереднє рішення від 27 листопада 2008 року і скасувала виділення земельних ділянок ТОВ «І.Р.Б.» для будівництва та експлуатації накриття відкритої частини Святошинсько-Броварської лінії метрополітену з приміщеннями торговельно-офісного та розважального призначення на просп. Броварському (біля станції «Гідропарк»).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 98 з 102 зареєстрованих в залі депутатів міськради на засіданні сесії, що відулося в четвер.

Йдеться про чотири земельні ділянки загальною площею понад 4 га (три з них – площею 3,27 га, 2,34 га і 0,51 га - були передані ТОВ «І.Р.Б.» в оренду на 25 років і одна – площею 0,26 га – на 5 років).

В протесті прокуратури зазначалось, що рішення Київради від 27 листопада 2008 р. суперечить Земельному кодексу, законам «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про державну експертизу землевпорядної документації», а також Програмі комплексного розвитку столиці, а отже, підлягає скасуванню.

У щойно прийнятому рішення міськради йдеться, що договори оренди земельних ділянок між Київрадою та товариством «І.Р.Б.» до цього часу не були укладені.