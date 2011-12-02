Сьогодні відкриється новорічно-різдвяний ярмарок

Київ. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні об 11.00 у Києві відбудеться святкове відкриття та освячення новорічно-різдвяного ярмарку, який міська влада організувала на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у рамках ярмарку на дітей чекають каруселі та дитячий потяг. Організатори атракціонів днями передадуть міській владі 20 тисяч безкоштовних запрошень для передачі їх дітям пільгових категорій. Каруселі пройшли усі необхідні перевірки та мають позитивні висновки профільних служб щодо безпеки функціонування.

Ярмаркове містечко працюватиме до 15 січня. Тут також кияни та гості столиці зможуть поласувати свіжою випічкою, солодощами та зігрітися гарячими напоями.