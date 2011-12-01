В Києві побудують дитячий оздоровчий комплекс «Космос»

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київрада виділила приватному підприємству «Спортивно-оздоровчий клуб «Фаворит» 8,47 га землі в 11-му кварталі Броварського лісництва (Деснянський район) для будівництва та реконструкції дитячого оздоровчого комплексу «Космос».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За рішення проголосували 78 із 103 зареєстрованих в залі депутатів.

Земля передана в довгострокову оренду на 15 років. Встановлено, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 77 млн. 27,476 тис грн..

Цим же рішенням Київрада визнала таким, що втратив чинність пункт 3 рішення міськради столиці від 28.11.2002 р. «Про оформлення права користування земельними ділянками» і відповідно до цього рішення, КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» має повернути до Головного управління земельних ресурсів КМДА державний акт на право постійного користування вказаною землею.