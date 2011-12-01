Вартість житла на первинному ринку Києва стабілізувалася

Київ. 1 грудня. УНІАН. На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у листопаді 2011 року стабілізувалася на рівні 1 тис. 601 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 тис. 262 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 тис. 584 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 0,25% (5 дол.) – до 1 тис. 974 дол./кв. м, Деснянському, – на 0,63% (8 дол.) – до 1 тис. 262 дол./кв. м, Святошинському – на 0,30% (4 дол.) – до 1 тис. 321 дол., Оболонському районі – на 0,32% (5 дол.) – до 1 тис. 574 дол., Голосіївському – на 1,13% (18 дол.) – до 1 тис. 574 дол., Солом’янському районі – на 1% (14 дол.) – до 1 тис. 388 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,12% (3 дол.) – до 2 тис. 584 дол./кв. м, Подільському – на 0,88% (13 дол.) – до 1 тис. 493 дол., Дніпровському – на 1,52% (21 дол.) – 1 тис. 402 дол., Дарницькому районі – на 0,85% (11 дол.) – до 1 тис. 298 дол.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.