Головний редактор газети «Українська столиця» присвоїв 1,5 млн. грн.

Київ. 1 грудня. УНІАН. Головний редактор газети «Українська столиця», впродовж 2008-2010 років здійснив нецільове використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Перевіркою встановлено, що в порушення п.8 ст.7 та п.1 ст. 23 Бюджетного кодексу України, в період 2008-2010 рр. із загальної суми асигнувань, отриманих із загального фонду бюджету міста Києва, понад 1,5 млн. грн. посадовцем використано на покриття витрат, не пов’язаних з випуском газети «Українська столиця».

За зібраними матеріалами 30 листопада прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у липні цього року Київська міська рада ліквідувала муніципальну газету "Українська столиця" шляхом приєднання її до муніципальної газети "Хрещатик".