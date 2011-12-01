У Києві презентовано результати конкурсу «Україна моєї мрії»

Київ. 1 грудня. УНІАН. У Києві презентовано результати Міжнародного конкурсу письмових творчих робіт «Україна моєї мрії».

Як зазначив з цього приводу сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Європейської асоціації українців, голова оргкомітету конкурсу «Україна моєї мрії» Олексій ТОЛКАЧОВ, українці, мріючи про майбутнє, бажають, щоб змінилися люди: коли українці стануть добрішими, навчаться любити себе і ближнього - лише тоді відбудеться Україна, про яку мріють її мешканці.

«Про що мріють українці? Ми отримали 3 тис. сторінок і були готові перечитувати банальні мрії про підвищення зарплатні, демократичні реформи або вступ України до Євросоюзу… Роботи, які надійшли на конкурс, - це справжній скарб, дороговказ для розбудови України майбутнього. Українці бачать рецепт лише в самих собі, в зміні цінностей, суспільного світогляду», - зазначив О.ТОЛКАЧОВ.

«Мріяти – це технологія побудови майбутнього, якість мрій має бути високою. Реалізувати мрію – це найпростіше. Будемо ратувати за якість мрій», - сказав рок-музикант, лідер групи «Воплі Відоплясова», ініціатор етнічного фестивалю "Країна мрій", член почесного журі конкурсу Олег СКРИПКА.

«Цей конкурс нам до душі, тому що ідея «Парку Київська Русь» і ідея конкурсу схожі - реалізовувати мрії. Роботи відображають настрій українців - бажання жити добре, вільно, бажання зберегти національне коріння, і бути багатими духовно. Духовно багатий народ буде багатий і матеріально. Це генетично закладене в нас право – право наших пращурів, які нам це заповіли. «Україна моєї мрії - це простір свободи і самореалізація», - зазначила 16-річна Вікторія КРАВЕЦЬ у своєму творі. Ця теза відображена і в інших роботах. Базові цінності вічні», - підкреслив президент Центру культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь», член почесного журі конкурсу Володимир ЯНЧЕНКО.

«Мрії збуваються. 20 років Незалежності України, а виявляється, що до мрії ми не наближаємося. У своїх роботах люди висловили своє відношення до України і бажання розібратися: що відбулося за ці 20 років, але найголовніше – пропозиції розвитку», - зазначив академік НАНУ, директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди, член почесного журі конкурсу Мирослав ПОПОВИЧ.

Мріючи про майбутнє, українці бажають, щоб в країні змінилися саме люди.

За словами голови оргкомітету конкурсу О.ТОЛКАЧОВА, чимало конкурсантів у своїх роботах порушували проблеми побутового хамства, егоїзму, озлобленості, дефіциту людяності в українському суспільстві.

Трохи їм поступилися мрії про розквіт української мови.

«Конкурсанти мріють про той день, коли українська мова буде престижною, лунатиме вільно, щоб її не цуралися, щоб було достатньо видань українською. Цікаво, що такі мрії надходили рівномірно за географією, як зі Львова, так і з Донецька, Харкова чи Одеси», – повідомив О.ТОЛКАЧОВ.

«Третина мрійників бачить Україну заснованою на ідеях "спорідненої праці", які оспівував ще Григорій Сковорода. На їхню думку, щастя та гармонія настануть лише тоді, коли робота і професія будуть обиратись людиною за власними схильностями, талантами та інтересами. Відтак, Україна майбутнього – це простір самореалізації, де кожен своєю працею може здійснювати свої мрії, розвивати себе, свої таланти і здібності», - зазначив О.ТОЛКАЧОВ.

За його словами, трохи менше робіт стосуються екологічної тематики. Дехто пророкує Україні роль провідника екологічного одужання планети. Так само в третині робіт зазначається необхідність докорінної зміни системи освіти, охорони здоров’я, системи соціального захисту. Але знову ж таки, подібні зміни «мають ґрунтуватися на докорінній суспільній модернізації на основі цінностей добра, любові, самореалізації».

За словами організаторів, міжнародний конкурс проходив з 16 липня по 1 листопада, зібрав 581 роботу з усіх куточків України.

Найбільше мрійників виявилося серед школярів - від 14 до 17 років. На другому місці за активністю виявилися студенти - вік від 18 до 24 років. Найменша активність виявилась в групі від 25 до 35 років.

«Навіть якщо половина цих мрійників підуть за своїми мріями, переконаний, що Україна стане видатною дуже скоро», - вважає О.ТОЛКАЧОВ.

За результатами Конкурсу 68 мрійників будуть нагороджені цінними призами від Благодійного фонду Богдана Гаврилишина, групи компаній «DiaWest-Комп’ютерний Світ», Курортного комплексу «Золотий Колос» (м. Алушта) та від порталу Heelys-kiev.blogspot.com.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 3 грудня з 15.00 до 18.00 в Конгрегаційній залі «Києво-Могилянської академії» (вул. Сковороди, 2).

***Конкурс «Україна моєї мрії» організований спільно Європейською асоціацією українців (Брюссель) і Центром розвитку суспільства (Київ) за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. Основна мета Конкурсу - спонукати українців до стратегічного мислення, до планування своїх перспектив і майбутнього України.