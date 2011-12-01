Вартість житла на вторинному ринку Києва знизилася

Київ. 1 грудня. УНІАН. Середня вартість житла на вторинному ринку Києва у листопаді п.р. знизилася на 1,3% - до 2136 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, у листопаді однокімнатні квартири подешевшали на 1,4%, до 1912 дол./кв. м, двокімнатні – на 2,3%, до 2149 дол./кв. м, трикімнатні – на 1,1%, до 2135 дол./кв. м, чотирикімнатні — подорожчали на 0,1% - до 2584 дол./кв. м.

Як наголошується у звіті, у листопаді кількість представлених на продаж квартир зменшилася на 3,7% щодо жовтня і становила 14964 квартири. У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на Правому березі, – 42%. Квартири, розташовані на Лівому березі, становлять 35%, в центрі Києва – 23%. Найбільше зниження кількості квартир спостерігається на Правому березі столиці (на 5,4%).

При цьому частка квартир, вперше виставлених на продаж, у листопаді становила 12,4% всього обсягу пропозиції, що на 2% більше, ніж у жовтні. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 7,9% нижча за середньозважену ціну жовтня і становить 1994 дол./кв. м.

У звіті проаналізовано 14964 квартири на вторинному ринку житла столиці.