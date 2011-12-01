У Києві в листопаді продано 1988 квартир

Київ. 1 грудня. УНІАН. У Києві в листопаді п.р. було здійснено 1 155 операцій купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 833 - в недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (консалтинговій компанії SV Development).

Як зазначається в повідомленні, найбільший попит мали двокімнатні квартири (59% операцій), 32% припадає на однокімнатні квартири і 9% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (78%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 18% - в ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 4% - в категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Деснянський район, із середнім показником 1 419 дол./кв.м. на вторинному ринку, 1 262 дол./кв.м - на первинному.

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 3 020 дол./кв.м на вторинному ринку, 2 584 дол./кв.м - на первинному.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 128 квартир, на первинному ринку 770 квартир.