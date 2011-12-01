У Києві відбудеться благодійна акція «Допоможемо разом»

Київ. 1 грудня. УНІАН. У Києві 2 та 3 грудня з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів та з метою забезпечення доступності всебічного обстеження і лікування людей з особливими потребами відбудеться благодійна акція «Допоможемо разом».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Цього дня у визначених профілактично-лікувальних закладах столиці за затвердженим графіком буде організовано прийом пацієнтів висококваліфікованими фахівцями за фахом: кардіологія, офтальмологія, хірургія, ендокринна хірургія, хірургія діабетичних ускладнень, ортопедо-травматологія, акушерство та гінекологія, урологія, неврологія, нейрохірургія, ЛОР, терапія, імунотерапія, гастроентерологія.

За направленням фахівців буде також проводитись: функціональна діагностика, УЗ- діагностика, променева діагностика, лабораторна діагностика.

Телефон «гарячої» лінії лікарні: 560-11-11.

Крім того, Головне управління охорони здоров’я КМДА запрошує представників засобів масової інформації 2 грудня об 11.00 поспілкуватися з лікарями та пацієнтами у Київську міську клінічну лікарню №1 за адресою: Харківське шосе, 121.

Довідки та акредитація за телефоном: 050 0123 111.