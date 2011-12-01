Спірні питання щодо Генплану вирішуватимуть з громадськістю

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київрада затвердила проект рішення «Про затвердження персонального складу погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між громадськістю та замовником Генерального плану міста Києва».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні.

«Комісія завершить етап громадського обговорення Генплану і сприятиме остаточному узгодженню Генерального плану міста», - зазначала заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

До складу комісії увійдуть розробники Генплану, депутати Київради та представники громадських організацій. У двотижневий строк вони мають розглянути протиріччя між громадськістю та замовником Генерального плану міста (Головним управлінням містобудування і архітектури КМДА - УНІАН), що виникли під час громадських слухань, та прийняти рішення про врахування чи відхилення запропонованих пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови і використання територій міста Києва.

18 вересня 2008 року Київська міська рада прийняла рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року».

16 вересня 2010 року Київська міська рада прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року.

23 червня 2011 року Київська міська рада прийняла за основу Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.

Вартість розробки Генерального плану розвитку Києва оцінюється в 20 млн. грн.

Замовником нового Генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА.

Зараз діє Генеральний план міста Києва та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений Київрадою 28 березня 2002 року.