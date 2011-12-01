Будівлю біля метро "Театральна" прийнято у комунальну власність

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київрада прийняла у комунальну власність будівлю біля станції метро «Театральна» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на сесії 73 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Депутати довго обговорювали це питання. Зокрема, окремі фракції виступали категорично проти прийняття цього об’єкту незавершеного будівництва до комунальної власності. Представники інших фракцій висловлювали думку, що будівлю необхідно прийняти у дар, а потім вирішувати, що з нею робити надалі – добудовувати чи зносити.

Разом з тим, згідно з прийнятим рішенням, об’єкт прийнятий безоплатно в дар та зарахований до комунальної власності.

Як інформували депутатів на сесії, з відповідним зверненням прийняти подарунок у вигляді вказаної будівлі та ще додаткових коштів на завершення її будівництва звернулися до керівництва міста громадянин України Вадим СТОЛАР та громадян Російської Федерації Вагіф АЛІЄВ. Ці дві особи зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю «Музей міста Києва», статутний фонд якого оцінюється в 47 млн. 370 тис. грн.

У заяві В.СТОЛАРА та В.АЛІЄВА, йдеться про подарунок місту новоствореного товариства, причому у його статутний капітал входить вартість земельної ділянки на вул. Богдана Хмельницького, 7 площею 8,5 соток - 8,8 млн. грн., а також вартість об’єкту незавершеного будівництва - 28 млн. грн. Решта коштів статутного фонду передбачено на завершення будівельних робіт у вказаній будівлі біля ст. метро «Театральна».

Депутати доручили КМДА вжити всіх заходів, пов’язаних з отриманням у дар місту вказаної будівлі з коштами статутного капіталу ТОВ «Музей міста Києва», та перереєструвати об’єкти дарування на територіальну громаду. В рішенні також йдеться про те, що міськадміністрація має забезпечити добудову об’єкту.

Довідка УНІАН. 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і запровадити мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво у районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво поновилося на початку грудня 2010 року.

Представники уряду і столичної влади неодноразово заявляли, що будівництво ТОЦ біля станції метро «Театральна» буде припинено.

28 березня цього року Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво поблизу станції метро «Театральна».

26 серпня голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що Музей історії Києва буде розміщений у будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Він поінфорував, що домовився з інвестором про безкоштовну передачу скандальної будівлі у власність киян.

Проти того, щоб Музей історії Києва розмістили у новобудові біля метро “Театральна” 29 серпня виступив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ. Він звернув увагу, що будівля згідно з висновками експертів є “потенційно небезпечною”.