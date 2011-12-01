Підвал дитячого театру на Подолі викупить приватна фірма

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київрада внесла до програми приватизації комунального майна територіальної громади столиці на 2011-2012 рр. нежитлові приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва по вул. Межигірська, 2 А.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 80 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів.

У рішенні йдеться про передачу підвальних приміщень дитячого музичного театру на Подолі, в яких розташований центр дозвілля «РА» площею 706,1 кв. м.

Таким чином, сьогодні депутати міськради доповнили перелік об’єктів, що перебувають у комунальній власності і підлягають приватизації шляхом викупу.

Як повідомляв УНІАН, вказані підвальні приміщення були спірними між театром та власниками центру дозвілля «РА». Справа тривалий час розглядалася у судах.

Влітку цього року депутат Київради Віталій КЛИЧКО заявляв, що будівля театру визнана пам`ятником архітектури і занесена до державного реєстру, тобто приватизувати її неможливо, згідно із законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об`єктів культури і мораторій на приватизацію об`єктів культурної спадщини.

Більше того, приватизація цієї будівлі заборонена Законом України «Про перелік пам`яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації». Крім того, театр є цілісним майновим комплексом, і розпродавати його по частинах неприпустимо, заявляв В.КЛИЧКО.