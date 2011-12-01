Вартість розробки Генплану Києва оцінюється в 20 млн. грн.

Київ. 1 грудня. УНІАН. Вартість розробки Генерального плану розвитку Києва до 2025 року оцінюється в 20 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник КО «Інститут Генерального плану Києва» Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ сьогодні під час Саміту інфраструктури і нерухомості міст України City Expo.

«Кошторис генерального плану пройшов експертизу три місяці тому, вартість його розробки — 20 млн. грн.», - сказав він.

При цьому начальник організації зазначив, що вартість розробки попереднього Генерального плану розвитку Києва до 2020 року в цінах 2011 року становила б 49 млн. грн.

За словами С.БРОНЕВИЦЬКОГО, до кінця цього року планується провести громадське обговорення генплану, щоб у березні 2012 року узгодити його на засіданні Кабінету міністрів і затвердити на сесії Київради.

Начальник «Інституту Генерального плану Києва» відзначив, що в 2012 році планується приступити до розробки зонінга, в якому, зокрема, буде визначено регламент будівництва в буферних зонах пам`ятників архітектури.

Він уточнив, що зонінг і генплан — це два окремі документи. «Безумовно, необхідно приймати і генеральний план, і зонінг, тому що Головне управління містобудування і архітектури фактично з 1 січня 2012 року без наявності таких документів не зможе видавати містобудівні обгрунтування і обмеження... Тому необхідно терміново приймати ці документи, хоча б впродовж 2012 року», - вважає С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його оцінками, вартість розробки зонінга центральної планувальної зони столиці становитиме близько 5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, розробку нового Генплану розвитку Києва до 2025 року планувалося завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового Генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА.

План зонування історичного центру Києва планувалося розробити до кінця 2011 – початку 2012 року.