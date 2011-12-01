В Залізничному пологовому будинку - пожежа
14:49, 01 грудня 2011Київ
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Полум’я виникло на першому поверсі
Київ. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні вдень у Києві в Залізничному пологовому будинку, який знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 9, сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні МНС, за попередньою інформацією, полум’я виникло на першому поверсі.
Наразі на місці працюють пожежні підрозділи.
Інформацію про площу вогню та причини пожежі в управлінні поки що не мають.
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