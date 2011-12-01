КМДА прогнозує недовиконання бюджету столиці на 1,5 млрд. грн

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація прогнозує недовиконання цьогорічного бюджету столиці на 1,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир РЕПІК.

За його словами, недовиконання бюджету пов’язано з незадовільним виконанням програми приватизації майна столиці, яка на сьогодні реалізована лише на 4%.

Крім того, бюджет міста буде недовиконаний, бо надійшло недостатньо коштів від плати за землю.

Як відзначив В.РЕПІК, у новому Податковому кодексі мінімальна ставка оренди землі має бути не нижчою за 3% від оціночної вартості ділянки. Однак у столиці понад 2 тисячі довготривалих договорів укладено з орендною ставкою 1%.

Довідка УНІАН. Бюджет столиці 2011 р. затверджено в обсязі близько 16,4 млрд. грн.