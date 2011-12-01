Києв отримає 350 млн. грн. кредиту

Київ. 1 грудня. УНІАН. Київ обрав «Ощадбанк» для отримання позики в розмірі 350 млн. грн. для закупівлі громадського транспорту до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам начальник Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації Володимир РЕПІК.

«Станом на сьогодні ми отримали пропозиції від двох банків, і було вирішено обрати Державний ощадний банк України», - сказав В.РЕПІК.

Він нагадав, що ставка по кредиту становить 14,8% і що це трирічний кредит.

«Гроші ще не прийшли. Вони зможуть надійти лише після ратифікації, тобто після виконання певних процедур», - повідомив начальник фінуправління

При цьому він відзначив, що є певні питання стосовно застави. За інформацією В.РЕПІКА, кредит буде братися не відразу весь. «Буде відкрита кредитна лінія, і кошти надходитимуть у залежності від підготовки транспорту», - пояснив він.

Він очікує, що документи для ратифікації кредитної угоди будуть готові і затверджені Київрадою на найближчих засіданнях сесії. Він повідомив, що зараз проводяться тендерні процедури відносно закупок транспорту для міста.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Київрада прийняла рішення залучити 350 млн. грн. внутрішньої позики на закупівлю 77 тролейбусів до Євро-2012.