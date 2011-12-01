Київ. 1 грудня. УНІАН. Київрада оголосила пам’ятками природи 25 прадавніх дерев столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, своїм рішенням депутати оголосили низку дерев Києва об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення.

За відповідний проект рішення проголосували 88 з 106 зареєстрованих депутатів Київради.

Метою рішення є збереження унікальних дерев у місті Києві, що мають культурну, історичну і наукову цінність.

До переліку таких об’єктів природно-заповідного фонду потрапляють: Шовковиця Шевченка, Шовковиця Сковороди, Дерева дерену Святослава Ярославовича, Старий дуб, Дуб відун, Дуб Громашевського, Дуб на Сетомлі, Дуб Корольова, Гінкго Сікорського, Дуб Екзюпері, Дуб Вітовта, Царський дуб.

Надалі їм надаватиметься державна охорона у відповідності до статей 27, 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Коментуючи це рішення, заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА зазначила: «Збереження зеленого фонду столиці – одне з першочергових завдань, які ставить перед собою Київрада. На території столиці, у скверах, парках, на ділянках державних і приватних підприємств зростає чимало природних пам’яток, які мають велике освітнє, культурне й історичне значення і потребують охорони. Надавши їм статус об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, ми зобов’язуємо підприємства, установи та організації, на землях яких розташовані ці пам’ятки природи, дотримуватись встановленого для них заповідного режиму й відповідати за їх збереження».

Голова комісії Київради з питань екологічної політики Денис МОСКАЛЬ відзначив, що на території пам’яток природи забороняється будь-яка діяльність, яка загрожує їх збереженню або призводить до зміни їх первісного стану. За збереження цих дерев відповідають установи та організації, на території яких вони розташовані.