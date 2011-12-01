Попов зацікавився досвідом Нью-Йорка

Київ. 1 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що Київ зацікавлений у використанні досвіду Нью-Йорка в питаннях організації безпеки у місті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив після зустрічі з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛІАНІ, що відбулася у рамках його робочого візиту до США.

"Напрацювання у питаннях безпеки, які є у Рудольфа ДЖУЛІАНІ і його команди, той досвід, який має Нью-Йорк, для нас дуже цікаві. Головне питання під час проведення Євро-2012 – це, безумовно, безпека. І зараз ми маємо можливість проводити певні консультації з американськими фахівцями", – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА підкреслив, що організація безпеки у місті напередодні проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу для Києва є одним з головних питань.