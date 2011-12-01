Колишній мер Нью-Йорка допоможе Києву

Київ. 1 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ закликає американський бізнес взяти участь в реалізації інвестиційних проектів з розвитку інфраструктури української столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив на зустрічі з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом ДЖУЛІАНІ у рамках свого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки.

У ході зустрічі обговорювались питання налагодження співпраці та участь компанії «Giuliani Partners LLC» у розробці проектів, спрямованих на реалізацію ключових ініціатив, визначених у Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

За словами О.ПОПОВА, Р.ДЖУЛІАНІ оцінив якість підготовки даного документа і зазначив, що наступним кроком має стати детальний план втілення стратегічних ініціатив на практиці. Крім того, колишній мер Нью-Йорка акцентував увагу на системному підході в їх реалізації – визначення пріоритетів та цілей, розробка плану-графіку та моніторинг його виконання.

"Рудольф ДЖУЛІАНІ має позитивний досвід у розробці і реалізації плану стратегічного розвитку міста. Ми домовилися про підтримку в частині відпрацювання механізмів реалізації такого плану, а також його моніторингу", – повідомив голова КМДА.

У свою чергу Р.ДЖУЛІАНІ висловив зацікавленість у співпраці з міською адміністрацією Києва в частині розробки покрокового плану дій із упровадження стратегічних ініціатив та моніторингу його виконання.

Також сторони обговорили питання залучення американських бізнесменів до реалізації інвестиційних проектів та домовилися вже найближчим часом продовжити консультації стосовно налагодження співпраці між Київською міською державною адміністрацією та компанією «Giuliani Partners LLC».